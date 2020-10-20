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Трамп назвал "идиотом" главного инфекциониста США, который предостерегает от COVID-19

Вторник, 20 октября 2020, 01:59
Трамп назвал идиотом главного инфекциониста США, который предостерегает от COVID-19

Президент США Дональд Трамп назвал главного инфекциониста США Энтони Фаучи "идиотом" и "катастрофой". Тот призывает американцев серьезно относиться к коронавирусной болезни.

Источник: AFP

Детали: Критика в адрес врача прозвучала во время звонка главы Белого дома в свой предвыборный штаб, что услышали несколько журналистов.

"Люди устали от этого (COVID-19 – УП). Люди устали слушать Фаучи и всех этих идиотов", – сказал Трамп.

"Он здесь уже 500 лет", – сказал президент о руководителе Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США 79-летнем Фаучи.

"Если бы мы его слушали, то имели бы уже 700 или 800 тысяч  жертв коронавируса", – заявил президент.

Отметим, что сейчас от коронавируса в США погибли около 220 тысяч больных.

Напомним:

  • За последние сутки в США зарегистрировали более 45 тысяч новых случаев коронавируса. Всего на Соединенные Штаты приходится наибольшая доля подтвержденных случаев заболевания – 8,4 млн с 40,5 млн зарегистрированных.

Украинская правда
Темы: ТрампСША
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