Трамп назвал "идиотом" главного инфекциониста США, который предостерегает от COVID-19
Вторник, 20 октября 2020, 01:59
Президент США Дональд Трамп назвал главного инфекциониста США Энтони Фаучи "идиотом" и "катастрофой". Тот призывает американцев серьезно относиться к коронавирусной болезни.
Источник: AFP
Детали: Критика в адрес врача прозвучала во время звонка главы Белого дома в свой предвыборный штаб, что услышали несколько журналистов.
"Люди устали от этого (COVID-19 – УП). Люди устали слушать Фаучи и всех этих идиотов", – сказал Трамп.
"Он здесь уже 500 лет", – сказал президент о руководителе Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США 79-летнем Фаучи.
"Если бы мы его слушали, то имели бы уже 700 или 800 тысяч жертв коронавируса", – заявил президент.
Отметим, что сейчас от коронавируса в США погибли около 220 тысяч больных.
Напомним:
- За последние сутки в США зарегистрировали более 45 тысяч новых случаев коронавируса. Всего на Соединенные Штаты приходится наибольшая доля подтвержденных случаев заболевания – 8,4 млн с 40,5 млн зарегистрированных.
Украинская правда