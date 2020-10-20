Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трамп назвал "идиотом" главного инфекциониста США, который предостерегает от COVID-19

Вторник, 20 октября 2020, 01:59

Президент США Дональд Трамп назвал главного инфекциониста США Энтони Фаучи "идиотом" и "катастрофой". Тот призывает американцев серьезно относиться к коронавирусной болезни.

Источник: AFP

Детали: Критика в адрес врача прозвучала во время звонка главы Белого дома в свой предвыборный штаб, что услышали несколько журналистов.

"Люди устали от этого (COVID-19 – УП). Люди устали слушать Фаучи и всех этих идиотов", – сказал Трамп.

"Он здесь уже 500 лет", – сказал президент о руководителе Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США 79-летнем Фаучи.

"Если бы мы его слушали, то имели бы уже 700 или 800 тысяч  жертв коронавируса", – заявил президент.

Отметим, что сейчас от коронавируса в США погибли около 220 тысяч больных.

Напомним:

  • За последние сутки в США зарегистрировали более 45 тысяч новых случаев коронавируса. Всего на Соединенные Штаты приходится наибольшая доля подтвержденных случаев заболевания – 8,4 млн с 40,5 млн зарегистрированных.

Украинская правда
Темы: ТрампСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский в Раде заговорит о COVID, Крыме, Донбассе и армии – СМИ

Зеленский пригрозил жестким карантином, когда больных будет более 9500 за сутки

Новости 19 октября: Медведчук и Стус, выведенные миллиарды

Facebook удалил страницу Деркача

За 3 года "бизнес уважаемых людей" вывел из Украины $22 миллиарда - глава налоговой

Минздрав призывает по-максимуму работать из дома и не ходить на совещания

Все новости...
Трамп
Трамп агитирует: Голосуйте за меня, что вам терять
Главный инфекционист США уверяет, что Трамп больше не заразен
Трамп заявил, что чувствует себя сильным после выздоровления от COVID-19
Последние новости
01:59
Трамп назвал "идиотом" главного инфекциониста США, который предостерегает от COVID-19
01:21
Россия выделит 8 млрд рублей на опреснение воды в Крыму
00:46
В российском сегменте МКС сломался туалет
00:17
У Зеленского отреагировали на решение суда в деле о книге о Стусе
23:54
Зеленский в Раде заговорит о COVID, Крыме, Донбассе и армии – СМИ
23:16
ЦИК уволила полный состав Ивано-Франковской областной ТИК
22:57
В ЕС запустили систему взаимодействия мобильных COVID-приложений
22:36
Зеленский пригрозил жестким карантином, когда больных будет более 9500 за сутки
22:12
Новости экономики: ЗАЗ и российские авто, УЗ и карантин
22:05
фотоМинюст США обвинил 6 офицеров ГРУ в кибератаках по всему миру, в том числе в Украине
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!