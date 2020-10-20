Внаслідок вибуху гранати на Луганщині постраждали батько та син

У Рубіжному, що на Луганщині, внаслідок вибуху гранати два чоловіки отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Джерело: речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай у facebook

Деталі: Зазначається, що вибух стався у квартирі 61-річного власника помешкання та його 33-річного сина. За попередніми висновками, чоловіки на кухні необережно поводились із гранатою, що і стало причиною її детонації.

Повідомлення ж про госпіталізацію чоловіків поліція отримала від медиків.

Наразі на місці події працюють вибухотехніки та проводяться першочергові слідчі дії.