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Внаслідок вибуху гранати на Луганщині постраждали батько та син

Вівторок, 20 жовтня 2020, 04:26
Фото: Тетяна Погукай

У Рубіжному, що на Луганщині, внаслідок вибуху гранати два чоловіки отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Джерело: речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай у facebook

Деталі: Зазначається, що вибух стався у квартирі 61-річного власника помешкання та його 33-річного сина. За попередніми висновками, чоловіки на кухні необережно поводились із гранатою, що і стало причиною її детонації. 

 

Повідомлення ж про госпіталізацію чоловіків поліція отримала від медиків. 

Наразі на місці події працюють вибухотехніки та проводяться першочергові слідчі дії. 

Українська правда
Теми: Луганська областьполіціявибух


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