В результате взрыва гранаты на Луганщине пострадали отец и сын

В Рубежном, что в Луганской области, в результате взрыва гранаты два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Источник: пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай в facebook

Детали: Отмечается, что взрыв произошел в квартире 61-летнего владельца квартиры и его 33-летнего сына. По предварительным выводам, мужчины на кухне неосторожно обращались с гранатой, что и стало причиной ее детонации.

Сообщение же о госпитализации мужчин полиция получила от медиков.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и проводятся первоочередные следственные действия.