В результате взрыва гранаты на Луганщине пострадали отец и сын
Вторник, 20 октября 2020, 04:26
В Рубежном, что в Луганской области, в результате взрыва гранаты два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Источник: пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай в facebook
Детали: Отмечается, что взрыв произошел в квартире 61-летнего владельца квартиры и его 33-летнего сына. По предварительным выводам, мужчины на кухне неосторожно обращались с гранатой, что и стало причиной ее детонации.
Сообщение же о госпитализации мужчин полиция получила от медиков.
Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и проводятся первоочередные следственные действия.
Украинская правда