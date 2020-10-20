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Через бійку дипломатів Китаю та Тайваню загострились відносини між країнами

Вівторок, 20 жовтня 2020, 06:37
Фото: BBC

Тайвань та Китай звинувачують один одного у тому, що їх дипломати зірвали спільний захід на Фіджі.

Джерело: BBC

Деталі: Ситуація трапилась на початку місяця. Тоді представники Китаю та Тайваню брали участь у національному святі острівної країни. Загалом на святкування запросили близько сотні гостей. 

За словами МЗС Тайваню, китайські дипломати фотографувались та збирали інформацію про учасників заходу. Через це тайванський чиновник попросив їх піти. Після чого на нього напали та завдали травму голови. 

У Китаї стверджують, що його дипломати виконували службові обов’язки, а представники Тайваню влаштували провокацію. 

Поліція Фіджі ситуацію не коментувала. 

Китай розглядає Тайвань як відокремлену частину своєї країни. Тайвань вважає себе незалежним. Через це відносини між країнами перебувають у напрузі.

Теми: Китайдипломатичні відносини


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