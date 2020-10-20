Из-за драки дипломатов Китая и Тайваня обострились отношения между странами

Тайвань и Китай обвиняют друг друга в том, что их дипломаты сорвали совместное мероприятие на Фиджи.

Источник: BBC

Детали: Ситуация случилась в начале месяца. Тогда представители Китая и Тайваня участвовали в национальном празднике островной страны. Всего на празднование пригласили около сотни гостей.

По словам МИД Тайваня, китайские дипломаты фотографировались и собирали информацию об участниках мероприятия. Поэтому тайваньский чиновник попросил их уйти. После чего на него напали и нанесли травму головы.

В Китае утверждают, что его дипломаты выполняли служебные обязанности, а представители Тайваня устроили провокацию.

Полиция Фиджи ситуацию не комментировала.

Китай рассматривает Тайвань как обособленную часть своей страны. Тайвань считает себя независимым. Из-за этого отношения между странами находятся в напряжении.