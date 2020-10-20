Правоохоронці затримали слідчого Бучанського відділу поліції Ірпінського відділку Нацполіції у Київській області за фактом вимагання від громадянина, підозрюваного у крадіжці, 4 тисяч доларів за незвернення до суду з клопотанням про взяття під варту.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, слідчий вимагав від громадянина, підозрюваного у вчиненні крадіжки, 4 тис доларів США хабаря за незвернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також за ці гроші він обіцяв направити до суду обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості із узгодженим покаранням, не пов’язаним із позбавленням волі.

Правоохоронцями задокументовано одержання поліцейським неправомірної вигоди двома частинами. Під час одержання другого траншу – 3 тис 600 доларів США слідчого затримано.

Тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії у справі про отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Встановлюються можливі спільники затриманого.

Викрили поліцейського прокурори спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Києві, та співробітниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.