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В Буче задержали следователя полиции, который вымогал $4 тысячи

Вторник, 20 октября 2020, 08:35
В Буче задержали следователя полиции, который вымогал $4 тысячи

Правоохранители задержали следователя Бучанского отдела полиции Ирпенского отделения Нацполиции в Киевской области по факту вымогательства от гражданина, подозреваемого в краже, 4 тысяч долларов за ненаправления в суд ходатайства о заключении под стражу.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, следователь требовал от гражданина, подозреваемого в совершении кражи, 4 тыс долларов США взятки за необращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также за эти деньги он обещал направить в суд обвинительный акт соглашения о признании вины с согласованным наказанием, не связанным с лишением свободы.

 

Правоохранителями задокументировано получение полицейским неправомерной выгоды двумя частями. При получении второго транша - 3 тыс 600 долларов США - следователя задержали.

Продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия по делу о получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Устанавливаются возможные сообщники задержанного.

Разоблачили полицейского прокуроры совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, и сотрудниками Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

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Темы: полицияКиевская область
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