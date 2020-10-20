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Зеленський розповів, що хоче передати наступному президенту

Вівторок, 20 жовтня 2020, 11:38
Зеленський розповів, що хоче передати наступному президенту

Президент Володимир Зеленський заявив, що мріє повністю виконати свою програму до приходу наступного президента України, аби йому не було соромно перед українцями.

Джерело: послання Володимира Зеленського до Верховної Ради

Пряма мова: "Знаєте, вічно можна дивитись на три речі. Як горить вогонь, як тече вода та як політики говорять про проблеми в Україні. Але від того, що ми будемо говорити – проблеми не зникнуть. Потрібно працювати.

Я знаю, що є величезна кількість важливих і проблемних для країни питань, про які сьогодні ми не поговорили. Якби я торкнувся кожного з них – це послання затягнулося б до 2024-го року та наступних президентських виборів. Тому менше слів.

Я знаю і про всі пункти моєї програми, які поки що не виконані. Я знаю. Вони щодня вказують мені шлях, дають енергію, щоб втілити мою мрію.

Я хочу передати наступному президенту України ось цю програму, де кожен пункт буде відзначений галочкою як виконаний. І щиро сказати вам: Дорогі українці! Мені перед вами не соромно. Це мрія".

Нагадаємо: Володимир Зеленський очолює Україну вже 1 рік і 5 місяців: він склав присягу президента 20 травня 2019 року, перемігши на виборах попереднього президента Петра Порошенка. Він також привів у парламент свою партію "Слуга народу", яка сформувала монобільшість, але зараз втрачає позиції.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленський
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