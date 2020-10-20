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Зеленський розповів, що хоче  передати наступному президенту

Вівторок, 20 жовтня 2020, 11:38

Президент Володимир Зеленський заявив, що мріє повністю виконати свою програму до приходу наступного президента України, аби йому не було соромно перед українцями.

Джерело: послання Володимира Зеленського до Верховної Ради

Пряма мова: "Знаєте, вічно можна дивитись на три речі. Як горить вогонь, як тече вода та як політики говорять про проблеми в Україні. Але від того, що ми будемо говорити – проблеми не зникнуть. Потрібно працювати.
Я знаю, що є величезна кількість важливих і проблемних для країни питань, про які сьогодні ми не поговорили. Якби я торкнувся кожного з них – це послання затягнулося б до 2024-го року та наступних Президентських виборів. Тому менше слів.
Я знаю і про всі пункти моєї програми, які поки що не виконані. Я знаю. Вони щодня вказують мені шлях, дають енергію, щоб втілити мою мрію.

Я хочу передати наступному президенту України ось цю програму, де кожен пункт буде відзначений галочкою як виконаний. І щиро сказати вам: Дорогі українці! Мені перед вами не соромно".

Теми: Зеленський


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