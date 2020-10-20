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Зеленский рассказал, что хочет передать следующему президенту

Вторник, 20 октября 2020, 11:38
Зеленский рассказал, что хочет передать следующему президенту

Президент Владимир Зеленский заявил, что мечтает полностью выполнить свою программу до прихода следующего президента Украины, чтобы ему не было стыдно перед украинцами.

Источник: послание Владимира Зеленского в Верховную Раду

Прямая речь: "Знаете, вечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как политики говорят о проблемах в Украине. Но от того, что мы будем говорить, проблемы не исчезнут. Нужно работать.

Я знаю, что есть огромное количество важных и проблемных для страны вопросов, о которых сегодня мы не поговорили. Если бы я коснулся каждого из них - это послание затянулось бы до 2024-го года и следующих президентских выборов. Поэтому меньше слов.

Я знаю и обо всех пунктах моей программы, которые пока не выполнены. Я знаю. Они ежедневно указывают мне путь, дают энергию, чтобы воплотить мою мечту.

Я хочу передать следующему президенту Украины вот эту программу, где каждый пункт будет отмечен галочкой как выполненный. И искренне сказать вам: Дорогие украинцы! Мне перед вами не стыдно. Это мечта".

Напомним: Владимир Зеленский возглавляет Украину уже 1 год и 5 месяцев: он принес присягу президента 20 мая 2019 года, победив на выборах предыдущего президента Петра Порошенко. Он также привел в парламент свою партию "Слуга народа", которая сформировала монобольшинство, но сейчас теряет позиции.

Алена Рощенко, УП
Темы: Зеленский
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