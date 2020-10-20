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Зеленский рассказал, что хочет передать следующему президенту

Вторник, 20 октября 2020, 11:38

Президент Владимир Зеленский заявил, что мечтает полностью выполнить свою программу до прихода следующего президента Украины, чтобы ему не было стыдно перед украинцами.

Источник: послание Владимира Зеленского в Верховную Раду

Прямая речь: "Знаете, вечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как политики говорят о проблемах в Украине. Но от того, что мы будем говорить, проблемы не исчезнут. Нужно работать.

Я знаю, что есть огромное количество важных и проблемных для страны вопросов, о которых сегодня мы не поговорили. Если бы я коснулся каждого из них - это послание затянулось бы до 2024-го года и следующих президентских выборов. Поэтому меньше слов.

Я знаю и обо всех пунктах моей программы, которые пока не выполнены. Я знаю. Они ежедневно указывают мне путь, дают энергию, чтобы воплотить мою мечту.

Я хочу передать следующему президенту Украины вот эту программу, где каждый пункт будет отмечен галочкой как выполненный. И искренне сказать вам: Дорогие украинцы! Мне перед вами не стыдно".

Алена Рощенко, УП
Темы: Зеленский


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