Кожному регіону - по стадіону: президент озвучив чемпіонську мрію
Вівторок, 20 жовтня 2020, 11:39
Крім ідеї "великого будівництва" президент Володимир Зеленський ставить чемпіонську мету – побудову сучасної спортивної арени в кожному регіоні України.
Джерело: послання Зеленського з трибуни Верховної Ради 20 жовтня
Пряма мова: "Ми також готуємо програму "Україна – чемпіон!". У кожному регіоні країни має бути велика сучасна спортивна арена. Кожна з них носитиме ім'я видатного українського чемпіона".
Деталі: Президент запевнив, що влада щодня працює над цим, щоб зробити Україну країною, де громадянам буде максимально комфортно жити, якою вони із задоволенням мандруватимуть. Яку також будуть відвідувати мільйони туристів з усього світу.
Українська правда