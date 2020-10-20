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Кожному регіону - по стадіону: президент озвучив чемпіонську мрію

Вівторок, 20 жовтня 2020, 11:39

Крім ідеї "великого будівництва" президент Володимир Зеленський ставить чемпіонську мету – побудову сучасної спортивної арени в кожному регіоні України.

Джерело: послання Зеленського з трибуни Верховної Ради 20 жовтня

Пряма мова: "Ми також готуємо програму "Україна – чемпіон!". У кожному регіоні країни має бути велика сучасна спортивна арена. Кожна з них носитиме ім'я видатного українського чемпіона".

Деталі: Президент запевнив, що влада щодня працює над цим, щоб зробити Україну країною, де громадянам буде максимально комфортно жити, якою вони із задоволенням мандруватимуть. Яку також будуть відвідувати мільйони туристів з усього світу.

Українська правда
Теми: Зеленський


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