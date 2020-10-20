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Каждому региону - по стадиону: президент озвучил чемпионскую мечту

Вторник, 20 октября 2020, 11:39
Каждому региону - по стадиону: президент озвучил чемпионскую мечту
Офис президента

Кроме идеи "большого строительства" президент Владимир Зеленский ставит чемпионскую цель - построение современной спортивной арены в каждом регионе Украины.

Источник: послание Зеленского с трибуны Верховной Рады 20 октября

Прямая речь: "Мы также готовим программу "Украина - чемпион!". В каждом регионе страны должна быть большая современная спортивная арена. Каждая из них будет носить имя выдающегося украинского чемпиона".

Детали: Президент заверил, что власть ежедневно работает над этим, чтобы сделать Украину страной, где гражданам будет максимально комфортно жить, по которой они с удовольствием будут путешествовать. Которую также будут посещать миллионы туристов со всего мира.

Украинская правда

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Темы: Зеленский
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