У Києві виявили ще 462 хворих на коронавірус: вік - від 4 місяців до 102 років

За минулу добу в Києві виявили ще 462 хворих на коронавірус, померли 17 людей, одужали 207 пацієнтів.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Деталі: Серед тих, хто захворіли: 248 жінок віком від 19 до 92 років та 15 дівчаток від п’яти до 17 років. 178 чоловіків віком від 18 до 102 рокiв та 21 хлопчик від чотирьох місяців до 17 років.

Захворіли також 15 медиків.

До лікарень столиці потрапили 52 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 97. В Оболонському – 64. Та в Святошинському районі – 48 випадки.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на 20 жовтня в столиці вже 31 310, всього коронавірус подолали 10 916 мешканців Києва, хвороба забрала життя 604-ох киян.