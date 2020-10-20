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В Киеве обнаружили еще 462 больных коронавирусом: возраст от 4 месяцев до 102 лет

Вторник, 20 октября 2020, 12:09
В Киеве обнаружили еще 462 больных коронавирусом: возраст от 4 месяцев до 102 лет
Эльдар Сарахман, УП

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 462 больных коронавирусом, умерли 17 человек, выздоровели 207 пациентов.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Детали: Среди заболевших: 248 женщин в возрасте от 19 до 92 лет и 15 девочек от пяти до 17 лет. 178 мужчин в возрасте от 18 до 102 лет и 21 мальчик от четырех месяцев до 17 лет.

Заболели также 15 медиков.

В больницы столицы попали 52 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 97. В Оболонском - 64. Но в Святошинском районе - 48 случая.

 

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 по состоянию на 20 октября в столице уже 31 310, всего коронавирус преодолели 10 916 жителей Киева, болезнь унесла жизни 604-х киевлян.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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