Нацгвардійця підозрюють у вбивстві через наживу у кілька тисяч доларів

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця однієї із частин Національної гвардії, яка дислокується у Сумській області за підозрою у вбивстві з корисливих намірів.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "15 жовтня 2020 року у м. Охтирка зник 31-річний місцевий мешканець. Наступного дня із відповідною заявою до поліції звернувся родич зниклого.

У будинку де мешкав зниклий чоловік, правоохоронці виявили сліди бурого кольору схожі на кров та інші сліди злочину. Встановлено відсутність автомобілю, яким користувався зниклий".

Деталі: Правоохоронці встановили, що до зникнення чоловіка може бути причетний військовослужбовець.

16 жовтня 2020 року його затримали на викраденому автомобілі.



Мотивом злочину могли стати корисливі наміри, бо нацгвардієць знав, що чоловік нещодавно продав автомобіль, а вдома зберігав готівку.



Тіло зниклого знайшли у лісосмузі на глибині близько 1 метра. Смерть настала від численних тілесних ушкоджень в область голови, шиї та спини.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявили 2100 доларів, які належали вбитому.



18 жовтня 2020 року військовослужбовцю повідомили про підозру в умисному вбивстві вчиненому з корисливих мотивів та незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому з проникненням у приміщення (ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 289 ККУ).

Того ж дня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У разі доведення вини нацгвардійцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.