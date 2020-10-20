Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацгвардійця підозрюють у вбивстві через наживу у кілька тисяч доларів

Вівторок, 20 жовтня 2020, 12:25
Нацгвардійця підозрюють у вбивстві через наживу у кілька тисяч доларів

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця однієї із частин Національної гвардії, яка дислокується у Сумській області за підозрою у вбивстві з корисливих намірів. 

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "15 жовтня 2020 року у м. Охтирка зник 31-річний місцевий мешканець. Наступного дня із відповідною заявою до поліції звернувся родич зниклого.

У будинку де мешкав зниклий чоловік, правоохоронці виявили сліди бурого кольору схожі на кров та інші сліди злочину. Встановлено відсутність автомобілю, яким користувався зниклий".

Деталі: Правоохоронці встановили, що до зникнення чоловіка може бути причетний військовослужбовець.

16 жовтня 2020 року його затримали на викраденому автомобілі.

Мотивом злочину могли стати корисливі наміри, бо нацгвардієць знав, що чоловік нещодавно продав автомобіль, а вдома зберігав готівку.

Тіло зниклого знайшли у лісосмузі на глибині близько 1 метра. Смерть настала від численних тілесних ушкоджень в область голови, шиї та спини.

 

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявили 2100 доларів, які належали вбитому.

18 жовтня 2020 року військовослужбовцю повідомили про підозру в умисному вбивстві вчиненому з корисливих мотивів та незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому з проникненням у приміщення (ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 289 ККУ).

Того ж дня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У разі доведення вини нацгвардійцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: НацгвардіяДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Нацгвардія
Тікали так, що за пораненими тягнулись бинти: Нацгвардійці показали, як нищать ворога
Війська РФ посилили обстріли на куп’янсько-лиманському напрямку – Нацгвардія
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд не випустив підозрюваного суддю з-під варти
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: