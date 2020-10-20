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Нацгвардейца подозревают в убийстве из-за наживы в несколько тысяч долларов

Вторник, 20 октября 2020, 12:25
Нацгвардейца подозревают в убийстве из-за наживы в несколько тысяч долларов

Следователи Государственного бюро расследований задержали военнослужащего одной из частей Национальной гвардии, которая дислоцируется в Сумской области по подозрению в убийстве из корыстных намерений.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "15 октября 2020 в г. Ахтырка исчез 31-летний местный житель. На следующий день с соответствующим заявлением в полицию обратился родственник пропавшего.

В доме где жил пропавший человек, правоохранители обнаружили следы бурого цвета похожи на кровь и другие следы преступления. Установлено отсутствие автомобиля, которым пользовался пропавший".

Детали: Правоохранители установили, что к исчезновению мужчины может быть причастен военнослужащий.

16 октября его задержали на угнанном автомобиле.

Мотивом преступления могли стать корыстные намерения, ведь нацгвардиец знал, что мужчина недавно продал автомобиль, а дома хранил наличные.

 

Тело пропавшего нашли в лесополосе на глубине около 1 метра. Смерть наступила от многочисленных телесных повреждений в область головы, шеи и спины.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружили 2100 долларов, принадлежавших убитому.

18 октября военнослужащему сообщили о подозрении в умышленном убийстве совершенном из корыстных побуждений и незаконном завладении транспортным средством, совершенном с проникновением в помещение (ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 289 УК).

В тот же день ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины нацгвардейцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Украинская правда
Темы: НацгвардияГБР
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