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Зеленський розповів, як йому вдалося зняти втому світу від України

Вівторок, 20 жовтня 2020, 12:35

Президент Володимир Зеленський у зверненні до парламенту в вівторок заявив, що за його президентства вдалося зняти втому міжнародної спільноти від України. 

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди"

"Непомітною та справді важливою перемогою я вважаю ще один факт: на міжнародному рівні зникла фраза "Світ втомився від України". Ми надали іміджу нашої держави нового змісту. На Україну почали дивитися по-новому, сприймати як конструктивного, надійного, а отже, рівноправного гравця. Як країну, що цінує будь-яку підтримку, та сподівається передусім на себе", - сказав Зеленський. 

Глава держави стверджує, що за час його терміну підтримка України міжнародними партнерами не лише збереглася, а вийшла на новий рівень.

"До речі, як би дехто не переконував і не старався, міжнародна коаліція продовжує підтримку України. Більше того: вона виходить на новий рівень.

Ми зберегли двопалатну підтримку США. Україна та Велика Британія офіційно стали стратегічними партнерами. На безпрецедентний рівень вийшли відносини України та Туреччини.  Надійним партнером, без перебільшення, міжнародним побратимом для нас залишається Канада", - сказав Зеленський.

Окремо він згадав про зміцнення відносин з ЄС. 

"Всі експерти відзначають, що цьогорічний саміт Україна-ЄС та спільна заява чи не вперше так яскраво підкреслюють партнерство України та Європи. Відзначають наші успіхи, зокрема, і відчутний прогрес у виконанні Угоди про асоціацію.

Є всі передумови для промислового безвізу, угоди про спільний авіапростір з ЄС, поглиблення інтеграції українських ринків з європейськими, а ще - чіткий меседж: безвізовому режиму України з Європою нічого не загрожує. Хто б там що не казав", - додав Зеленський. 

"Сьогодні ми фактично заново будуємо конструктивний діалог і добросусідські відносини з Угорщиною, Румунією, Польщею. Разом з Польщею та Литвою ми створили Люблінський трикутник", - підкреслив глава держави.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийсвіт
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