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Зеленский рассказал, как ему удалось снять усталость мира от Украины

Вторник, 20 октября 2020, 12:35

Президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту во вторник заявил, что при его президентстве удалось снять усталость международного сообщества от Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Незаметной и действительно важной победой я считаю еще один факт: на международном уровне исчезла фраза "Мир устал от Украины". Мы дали имиджу нашего государства новое содержание. На Украину начали смотреть по-новому, воспринимать как конструктивного, надежного, а следовательно, равноправного игрока. Как страну, которая ценит любую поддержку, но надеется прежде всего на себя", - сказал Зеленский.

Глава государства утверждает, что за время его срока поддержка Украины международными партнерами не только сохранилась, но вышла на новый уровень.

"Кстати, как бы кое-кто ни убеждал и ни старался, международная коалиция продолжает поддержку Украины. Более того, она выходит на новый уровень.

Мы сохранили двухпалатную поддержку США. Украина и Великобритания официально стали стратегическими партнерами. На беспрецедентный уровень вышли отношения Украины и Турции. Надежным партнером, без преувеличения, международным побратимом для нас остается Канада", - сказал Зеленский.

Отдельно он упомянул об укреплении отношений с ЕС.

"Все эксперты отмечают, что нынешний саммит Украина-ЕС и совместное заявление едва ли не впервые так ярко подчеркивают партнерство Украины и Европы. Отмечают наши успехи, в частности, и ощутимый прогресс в выполнении Соглашения об ассоциации.

Есть все предпосылки для промышленного безвиза, соглашения о совместном авиапространстве с ЕС, углубления интеграции украинских рынков с европейскими, а еще - четкий месседж: безвизовому режиму Украины с Европой ничего не угрожает. Кто бы что ни говорил", - добавил Зеленский.

"Сегодня мы фактически заново строим конструктивный диалог и добрососедские отношения с Венгрией, Румынией, Польшей. Вместе с Польшей и Литвой мы создали Люблинский треугольник", - подчеркнул глава государства.

Темы: Зеленскиймир
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