Рада рекомендує Зеленському очолити штаб протидії біологічним загрозам

Верховна Рада ухвалила постанову про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, якою, зокрема, рекомендувала президенту утворити Національний штаб протидії біологічним загрозам, а уряду – передбачити фінансування потреб медицини.

Джерело: голосування народних депутатів за проект постанови про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз (№4228)

Деталі: Постанова, внесена групою депутатів із різних фракцій ("Батьківщина", "Голос", "Слуга народу", група "Довіра", позафракційні), набрала 308 голосів "за".

Серед іншого, вона містить рекомендацію президенту Володимиру Зеленському утворити Національний штаб протидії біологічним загрозам та очолити його для організації оперативного реагування на поширення COVID-19, підвищення спроможності системи охорони здоров’я, запровадження комплексної системи захисту економіки від наслідків пандемії, розробки та втілення ефективної безпекової стратегії України в умовах нових глобальних біологічних викликів.

Цей штаб має: запровадити всеукраїнську багатоканальну телефону лінію для людей із симптомами або хворих; забезпечити ефективну безоплатну діагностику та тестування на коронавірусну хворобу; створити умови для лікування в амбулаторних умовах через відновлення невідкладної медичної допомоги – медичних бригад мінімального складу; покращити забезпеченість екстреної медичної допомоги та медпрацівників загалом; забезпечити підтримку хворих на самоізоляції тощо.

Доповнюється…