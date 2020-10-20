Рада рекомендує Зеленському очолити штаб протидії біологічним загрозам

Верховна Рада ухвалила постанову про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, якою, зокрема, рекомендувала президенту утворити Національний штаб протидії біологічним загрозам, а уряду – передбачити фінансування потреб медицини.

Джерело: голосування народних депутатів за проект постанови про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз (№4228)

Деталі: Постанова, внесена групою депутатів із різних фракцій ("Батьківщина", "Голос", "Слуга народу", група "Довіра", позафракційні), набрала 308 голосів "за".

Серед іншого, вона містить рекомендацію президенту Володимиру Зеленському утворити Національний штаб протидії біологічним загрозам та очолити його для організації оперативного реагування на поширення COVID-19, підвищення спроможності системи охорони здоров’я, запровадження комплексної системи захисту економіки від наслідків пандемії, розробки та втілення ефективної безпекової стратегії України в умовах нових глобальних біологічних викликів.

Цей штаб має: запровадити всеукраїнську багатоканальну телефону лінію для людей із симптомами або хворих; забезпечити ефективну безоплатну діагностику та тестування на коронавірусну хворобу; створити умови для лікування в амбулаторних умовах через відновлення невідкладної медичної допомоги – медичних бригад мінімального складу; покращити забезпеченість екстреної медичної допомоги та медпрацівників загалом; забезпечити підтримку хворих на самоізоляції тощо.

Кабінет міністрів має впродовж двох тижнів подати Верховній Раді: проект закону щодо мінімального об’єму безкоштовної соціальної реклами у ЗМІ та порядку її розміщення на час епідемії; програму розбудови державної регіональної мережі вірусологічних лабораторій з загальною потужністю понад 100 тисяч досліджень на добу: проект змін Бюджетного кодексу щодо розширення можливості місцевих бюджетів з фінансування утримання та розвитку закладів охорони здоров’я та соціального забезпечення тощо.

У проекті держбюджету на 2021 рік Кабмін має передбачити:

- субвенцію місцевим бюджетам на забезпечення повного бюджетного утримання закладів охорони здоров’я, що надають меддопомогу при інфекційних захворюваннях, та стале функціонування закладів охорони здоров’я, що отримають недостатнє фінансування за Програмою медичних гарантій на 2021 рік;

- повне фінансування потреб екстреної медичної допомоги шляхом збільшення фінансування програми "Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я" - сумарно на 3,7 млрд грн;

- бюджетну програму "Забезпечення готовності системи охорони здоров’я на реагування на спалахи COVID-19, та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників первинної ланки, закладів екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою - з сумарним фінансування не менше ніж 800 млн грн;

- бюджетну програму фінансового забезпечення здійснення заходів боротьби з епідеміями (формування епідеміологічного фонду) - в розмірі щонайменше 500 млн грн.;

- бюджетні призначення на підвищення інституціональної спроможності системи протиепідемічного захисту, розбудови мережи інфекційних лікарень та лабораторних центрів - в обсязі не менше 1 млрд грн;

- бюджетні призначення на здійснення загального безоплатного тестування на COVID-19.