Рада рекомендует Зеленскому возглавить штаб противодействия биологическим угрозам

Верховная Рада приняла постановление о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19, которым, в частности, рекомендовала президенту создать Национальный штаб противодействия биологическим угрозам, а правительству – предусмотреть финансирование нужд медицины.

Источник: голосование народных депутатов за проект постановления о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз (№4228)

Детали: Постановление, внесенное группой депутатов из разных фракций ("Батькивщина", "Голос", "Слуга народа", группа "Доверие", внефракционные), набрало 308 голосов "за".

Среди прочего, оно содержит рекомендацию президенту Владимиру Зеленскому создать Национальный штаб противодействия биологическим угрозам и возглавить его для организации оперативного реагирования на распространение COVID-19, повышения возможностей системы здравоохранения, внедрения комплексной системы защиты экономики от последствий пандемии, разработки и внедрения эффективной стратегии Украины по безопасности в условиях новых глобальных биологических вызовов.

Этот штаб должен: ввести всеукраинскую многоканальную телефонную линию для людей с симптомами или больных; обеспечить эффективную бесплатную диагностику и тестирование на коронавирусную болезьи; создать условия для лечения в амбулаторных условиях за восстановление неотложной медицинской помощи – медицинских бригад минимального состава; улучшить обеспеченность экстренной медицинской помощи и медработников в целом; обеспечить поддержку больных на самоизоляции и тому подобное.

Кабинет министров в течение двух недель должен подать Верховной Раде: проект закона о минимальном объеме бесплатной социальной рекламы в СМИ и порядке ее размещения на время эпидемии; программу развития государственной региональной сети вирусологических лабораторий с общей мощностью более 100 тысяч исследований в сутки: проект изменений Бюджетного кодекса для расширения возможностей местных бюджетов по финансированию содержания и развития учреждений здравоохранения и социального обеспечения и тому подобное.

В проекте госбюджета на 2021 год Кабмин должен предусмотреть:

- субвенцию местным бюджетам на обеспечение полного бюджетного содержание учреждений здравоохранения, которые предоставляют медпомощь при инфекционных заболеваниях, и устойчивое функционирование учреждений здравоохранения, которые получают недостаточное финансирование по Программе медицинских гарантий на 2021 год;

- полное финансирование нужд экстренной медицинской помощи путем увеличения финансирования программы "Развитие системы экстренной медицинской помощи и модернизация и обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения" - суммарно на 3,7 млрд грн;

- бюджетную программу "Обеспечение готовности системы здравоохранения к реагированию на вспышки COVID-19 и обеспечение средствами индивидуальной защиты работников первичного звена, учреждений экстренной медицинской помощи и учреждений здравоохранения для госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью – с суммарным финансированием не менее чем 800 млн грн;

- бюджетную программу финансового обеспечения осуществления мер по борьбе с эпидемиями (формирование эпидемиологического фонда) - в размере не менее 500 млн грн;

- бюджетные назначения на повышение институциональных возможностей системы противоэпидемической защиты, развитие сети инфекционных больниц и лабораторных центров - в объеме не менее 1 млрд грн;

- бюджетные назначения на осуществление общего бесплатного тестирования на COVID-19.