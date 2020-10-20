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Вибори-2020: соціологи назвали п'ятірку електоральних лідерів

Вівторок, 20 жовтня 2020, 13:27

Серед тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, найбільшою підтримкою користуються 5 партій.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-19 жовтня

Дослівно: "За результатами агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах умовний 5% бар’єр долають п’ять партій: "Слуга народу" 16,7% тих, хто визначився і має однозначний намір прийти на вибори, "Опозиційна платформа – За життя" – 13,5%, "Європейська солідарність" – 13,2%, "Батьківщина" – 8,6% та "За майбутнє" – 7,4%".

 

Деталі: Згідно з опитуванням "Рейтингу", партію "Наш край" підтримують 4,0%. Радикальну партію Олега Ляшка – 3,3%, УДАР Віталія Кличка – 2,7%, ВО "Свобода" – 2,3%, партію Шарія – 1,9%, "Пропозиція" – 1,6%, "Голос" – 1,4%, "Сила і честь" –  1,2%, "Перемога Пальчевського" – 0,9%.

Сумарний рейтинг інших партій (переважно місцевих), які беруть участь у місцевих виборах та були включені у список для дослідження, – 21,3%.

Довідково: Дослідження тривало з 16 по 19 жовтня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 5 тисяч респондентів від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.  Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.  

Українська правда
Теми: виборисоціологія


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