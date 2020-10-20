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Выборы-2020: социологи назвали пятерку электоральных лидеров

Вторник, 20 октября 2020, 13:27

Среди тех, кто определился и намерен прийти на выборы, наибольшей поддержкой пользуются 5 партий.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-19 октября

Дословно: "По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах условный 5% барьер преодолевают пять партий: "Слуга народа" 16,7% тех, кто определился и имеет однозначное намерение прийти на выборы, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,5%, "Европейская солидарность" - 13,2%, "Батькивщина" - 8,6% и "За майбутнє" - 7,4%".

 

Детали: Согласно опросу "Рейтинга", партию "Наш край" поддерживают 4,0%. Радикальную партию Олега Ляшко - 3,3%, УДАР Виталия Кличко - 2,7%, ВО "Свобода" - 2,3%, партию Шария - 1,9%, "Пропозиція" - 1,6%, "Голос" - 1,4%, "Сила и честь" - 1,2%, "Победа Пальчевского" - 0,9%.

Суммарный рейтинг других партий (в основном местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования, - 21,3%.

Справка: Исследование продолжалось с 16 по 19 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 5000 респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Украинская правда
Темы: виборысоциология


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