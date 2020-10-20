Три чверті українців вважають, що на місцевих виборах будуть фальсифікації

76% українців переконані, що на місцевих виборах 25 жовтня будуть фальсифікації.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-19 жовтня

Дослівно: "48% вважають, що на місцевих виборах будуть незначні фальсифікації. 28% – переконані, що вони будуть значними. 16% – вважають, що їх не буде".

Деталі: Соціологи відзначають, що за останній місяць зросла кількість тих, хто очікує значних фальсифікацій.

Дослідження тривало з 16 по 19 жовтня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 5 тисяч респондентів від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.