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Три чверті українців вважають, що на місцевих виборах будуть фальсифікації

Вівторок, 20 жовтня 2020, 13:33
Три чверті українців вважають, що на місцевих виборах будуть фальсифікації
Фото bug.org.ua

76% українців переконані, що на місцевих виборах 25 жовтня будуть фальсифікації.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-19 жовтня

Дослівно: "48% вважають, що на місцевих виборах будуть незначні фальсифікації. 28% – переконані, що вони будуть значними. 16% – вважають, що їх не буде".

 

Деталі: Соціологи відзначають, що за останній місяць зросла кількість тих, хто очікує значних фальсифікацій. 

Дослідження тривало з 16 по 19 жовтня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 5 тисяч респондентів від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.  Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.  

Українська правда

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Теми: виборисоціологія
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