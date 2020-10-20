Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Три четверти украинцев считают, что на местных выборах будут фальсификации

Вторник, 20 октября 2020, 13:33
Три четверти украинцев считают, что на местных выборах будут фальсификации
Фото bug.org.ua

76% украинцев убеждены, что на местных выборах 25 октября будут фальсификации.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-19 октября

Дословно: "48% считают, что на местных выборах будут незначительные фальсификации. 28% – убеждены, что они будут значительными. 16% – считают, что их не будет". 

 

Детали: Социологи отмечают, что за последний месяц выросло количество тех, кто ожидает значительных фальсификаций.

Исследование проходило с 16 по 19 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 5000 респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборысоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: