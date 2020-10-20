Три четверти украинцев считают, что на местных выборах будут фальсификации

76% украинцев убеждены, что на местных выборах 25 октября будут фальсификации.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-19 октября

Дословно: "48% считают, что на местных выборах будут незначительные фальсификации. 28% – убеждены, что они будут значительными. 16% – считают, что их не будет".

Детали: Социологи отмечают, что за последний месяц выросло количество тех, кто ожидает значительных фальсификаций.

Исследование проходило с 16 по 19 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 5000 респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.