Білорусь може закрити маршрути в Україну через COVID-19

Заступник генерального директора ДП "Мінськтранс" Віктор Тозік заявив, що через другу хвилю COVID-19 Білорусь може закрити маршрути в Україну, Польщу і Литву.

Джерело: білоруське державне видання БЕЛТА

Пряма мова: "У зв'язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією сьогодні багато міжнародних маршрутів стоять. За винятком Польщі, Литви та України. Але обстановка погіршується, тому спочатку будемо виконувати вимоги щодо дистанціювання пасажирів, а потім подивимося. Сподіваємося, маршрути не доведеться закривати, тому що вони затребувані пасажирами".

Деталі: У Білорусі зараз діє контроль за санітарним вмістом автобусів, електробусів, тролейбусів, трамваїв, рухомого складу метрополітену, маршрутних таксі, а також автовокзалів і автостанцій.

Проводяться профілактичні та дезінфекційні заходи, пасажирам нагадують про правила особистої гігієни, рекомендують використовувати маски і по можливості дотримуватися соціальної дистанції.

За офіційною інформацією у Білорусі майже 89 тисяч осіб захворіли на коронавірус. При цьому померли 937 осіб.

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