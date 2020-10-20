Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Білорусь може закрити маршрути в Україну через COVID-19

Вівторок, 20 жовтня 2020, 13:57

Заступник генерального директора ДП "Мінськтранс" Віктор Тозік заявив, що через другу хвилю COVID-19 Білорусь може закрити маршрути в Україну, Польщу і Литву.

Джерело: білоруське державне видання БЕЛТА

Пряма мова: "У зв'язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією сьогодні багато міжнародних маршрутів стоять. За винятком Польщі, Литви та України. Але обстановка погіршується, тому спочатку будемо виконувати вимоги щодо дистанціювання пасажирів, а потім подивимося. Сподіваємося, маршрути не доведеться закривати, тому що вони затребувані пасажирами".

Деталі: У Білорусі зараз діє контроль за санітарним вмістом автобусів, електробусів, тролейбусів, трамваїв, рухомого складу метрополітену, маршрутних таксі, а також автовокзалів і автостанцій.

Проводяться профілактичні та дезінфекційні заходи, пасажирам нагадують про правила особистої гігієни, рекомендують використовувати маски і по можливості дотримуватися соціальної дистанції.

Читайте більше: Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Теми: БілорусьCovid-2019коронавірусУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Найбільше корупцію пов’язують з Порошенком та його партією - опитування

Зеленський поставив собі 3 запитання і чекає відповідей українців на 5 питань

Зеленський каже, що сам хоче знати, де обіцяні ним посадки

Більше 10 тисяч хворих щодня: в уряді пояснили, коли розгортатимуть COVID-шпиталі

COVID в Україні: 5 469 хворих і 113 смертей за добу

У Зеленського відреагували на рішення суду у справі книги про Стуса 

Усі новини...
Білорусь
Компанія-розробник World of Tanks перевезла з Мінська у Київ 300 співробітників – ЗМІ
У Білорусі в неділю затримали 280 учасників протесту – МВС
У Білорусі в неділю затримали понад 200 осіб
Останні новини
13:57
Білорусь може закрити маршрути в Україну через COVID-19
13:37
До кінця року 80% ліжок будуть підключені до кисню – Степанов
13:35
Зеленський: "Велике будівництво" не закінчиться після місцевих виборів
13:33
інфографіка Три чверті українців вважають, що на місцевих виборах будуть фальсифікації
13:31
США позбавили віз співробітників російського "Аерофлоту" за багатомільйонну контрабанду Apple
13:27
інфографікаВибори-2020: соціологи назвали п'ятірку електоральних лідерів
13:20
Рада рекомендує Зеленському очолити штаб протидії біологічним загрозам
13:01
Лікарі вирішуватимуть, кого рятувати, якщо буде по 20 тисяч випадків COVID щодня
12:51
Президент: Протягом 2 тижнів Кабмін представить результати аудиту держави
12:50
інфографіка Зросла кількість українців, які підуть на вибори попри пандемію
Усі новини...