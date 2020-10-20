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Беларусь может закрыть маршруты в Украину из-за COVID-19

Вторник, 20 октября 2020, 13:57

Заместитель генерального директора ГП "Минсктранс" Виктор Тозик заявил, что из-за второй волны COVID-19 Беларусь может закрыть маршруты в Украину, Польшу и Литву.

Источник: белорусское государственное издание БЕЛТА

Прямая речь: "В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией сегодня многие международные маршруты стоят. За исключением Польши, Литвы и Украины. Но обстановка ухудшается, поэтому сначала будем выполнять требования по дистанцированию пассажиров, а потом посмотрим. Надеемся, маршруты не придется закрыть, потому что они востребованы пассажирами".

Детали: В Беларуси сейчас действует производственный контроль за санитарным содержанием автобусов, электробусов, троллейбусов, трамваев, подвижного состава метрополитена, маршрутных такси, а также автовокзалов и автостанций.

Проводятся профилактические и дезинфекционные мероприятия, пассажирам напоминают о правилах личной гигиены, рекомендуют использовать маски и по возможности соблюдать социальную дистанцию.

По официальной информации в Беларуси почти 89 тысяч человек заболели на коронавирус. При этом погибли 937 человек.

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Темы: БеларусьCovid-2019коронавирусУкраина


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