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Осінь подарує два теплих дні перед вік-ендом

Вівторок, 20 жовтня 2020, 14:01
фото: Дарина Важинська

Найближчої доби в Україні буде прохолодно і сухо, у четвер потеплішає майже до літніх градусів.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Середа ще полякає нас нічним холодом, очікується в Україні +1+6 градусів, у Карпатах до 0-3 градусів морозу, а на Півдні +6+10 градусів…

Вдень сонце почне несміливо гріти наші сині носи - передбачається +10+15 градусів".

Деталі: Опади 21 жовтня малоймовірні, лише на Чернігівщині, Сумщині місцями пройдуть періодичні дощі. Подекуди очікуються тумани.

Вітер з північно-західного поміняється на південно-західний, помірний, часом поривчатий.

У Києві в середу буде без опадів, з рвучким південно-західним вітром. Найближчої ночі +2+5 градусів, вдень близько +12 градусів.

За прогнозом синоптика, 22-го жовтня в Україні потепліє до +12+18 градусів, а на півдні до +15+20 градусів.

В столиці також варто очікувати потепління 22-23 жовтня до +17, +18 градусів.

Водночас, за словами Діденко, на вік-енд температура повітря знову знизиться і вже весь наступний тиждень очікується холодним.

Українська правда
Теми: погода


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