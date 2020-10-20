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Осень подарит два теплых дня перед уик-эндом

Вторник, 20 октября 2020, 14:01
фото: Дарина Важинская

В ближайшие сутки в Украине будет прохладно и сухо, в четверг потеплеет почти до летних градусов.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Среда еще попугает нас ночным холодом, ожидается в Украине +1 +6 градусов, в Карпатах до 0-3 градусов мороза, а на юге +6 +10 градусов... Днем солнце начнет робко греть наши синие носы - предполагается +10 +15 градусов".

Детали: Осадки 21 октября маловероятны, только на Черниговщине, Сумщине местами пройдут периодические дожди. Местами ожидаются туманы.

Ветер с северо-западного поменяется на юго-западный, умеренный, временами порывистый.

В Киеве в среду будет без осадков, с порывистым юго-западным ветром. Ближайшей ночью +2 +5 градусов, днем ​​около +12 градусов.

По прогнозу синоптика, 22-го октября в Украине потеплеет до +12 +18 градусов, а на юге до +15 +20 градусов.

В столице также стоит ожидать потепления 22-23 октября до +17, +18 градусов.

Однако, по словам Диденко, на уик-энд температура воздуха снова снизится и уже всю следующую неделю ожидается холодной.

Украинская правда
Темы: погода


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