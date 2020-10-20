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Кожен 6-й українець за "гречку" на виборах

Вівторок, 20 жовтня 2020, 14:03
Кожен 6-й українець за гречку на виборах
Фото np.pl.ua

15% українців позитивно ставляться до того, що під час виборів деякі політики та партії роздають людям пайки, гроші тощо.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-19 жовтня

Дослівно: "62% респондентів негативно ставляться до ситуації, коли під час виборів деякі політики та партії допомагають виборцям матеріально (роздають пайки, гроші, кошти на ремонт і лікування). 19% ставляться нейтрально, 15% – позитивно". 

 

Деталі: Попри це, лише 6% опитаних стикалися з спробами підкупу особисто, 11% знають про це від родичів та знайомих. 81% – не мали такого досвіду під час цієї виборчої кампанії. 

Дослідження тривало з 16 по 19 жовтня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 5 тисяч респондентів від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.  Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.  

Українська правда

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Теми: виборипідкупсоціологія
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