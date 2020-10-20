Каждый 6-й украинец за "гречку" на выборах

15% украинцев положительно относятся к тому, что во время выборов некоторые политики и партии раздают людям пайки, деньги и тому подобное.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-19 октября

Дословно: "62% респондентов негативно относятся к ситуации, когда во время выборов некоторые политики и партии помогают избирателям материально (раздают пайки, деньги, средства на ремонт и лечение). 19% относятся нейтрально, 15% – положительно".

Детали: Несмотря на это, только 6% опрошенных сталкивались с попытками подкупа лично, 11% знают об этом от родственников и знакомых. 81% – не имели такого опыта во время этой избирательной кампании.

Исследование проходило с 16 по 19 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 5000 респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.