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Через Одесу хотіли перевезти 750 кг "наркотиків ІДІЛу"

Вівторок, 20 жовтня 2020, 14:04
Через Одесу хотіли перевезти 750 кг наркотиків ІДІЛу

Служба безпеки України блокувала в Одесі транзит 750 кілограмів психотропної речовини каптагон.

Джерело: Повідомлення СБУ

Деталі: У службі розповіли, що каптагон відомий як "бойовий наркотик Ісламської держави".

На чорному ринку така кількість наркотику оцінюється у понад 30 мільйонів доларів.

Співробітники СБУ затримали фігурантів – двох мешканців Одеси і Львова: одного під час спроби вильоту із Одеси, другого ‒ за місцем проживання. Справу відкрито за статтею "Контрабанда наркотичних засобів", ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України.

Дослівно: "Вони (зловмисники – ред.) замовили психотроп в одній з країн Середземноморського басейну. Співробітники СБУ задокументували, що товар на початку вересня прибув до морського порту "Південний", де був прихований в контейнері із солодощами, та контролювали всі дії зловмисників.

Потім наркоділки перемістили вантаж у складське приміщення. Для переправлення каптагону до однієї з країн Перської затоки вони придбали партію кукурудзяного крохмалю, в який приховали пакунки з психотропом. Два контейнери з наркотиками зловмисники доставили до Одеського морського порту".

Українська правда

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Теми: Одесанаркотики
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