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Через Одессу хотели провезти 750 кг "наркотиков ИДИЛа"

Вторник, 20 октября 2020, 14:04

Служба безопасности Украины блокировала в Одессе транзит 750 килограммов психотропного вещества каптагон.

Источник: Сообщение СБУ

Детали: В службе рассказали, что каптагон известный как "боевой наркотик Исламского государства".

На черном рынке такое количество наркотика оценивается в более 30 млн долларов.

Сотрудники СБУ задержали фигурантов - двух жителей Одессы и Львова: одного при попытке вылета из Одессы, другого - по месту жительства. Дело открыто по статье "Контрабанда наркотических средств", ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Дословно: "Они (злоумышленники - ред.) заказали психотроп в одной из стран Средиземноморского бассейна. Сотрудники СБУ задокументировали, что товар в начале сентября прибыл в морской порт "Южный", где был скрыт в контейнере со сладостями, и контролировали все действия злоумышленников.

Затем наркодельцы переместили груз в складское помещение.

Для переправки каптагона в одну из стран Персидского залива они приобрели партию кукурузного крахмала, в который скрыли пакеты с психотропных. Два контейнера с наркотиками злоумышленники доставили в Одесский морской порт".

Украинская правда
Темы: Одессанаркотики


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