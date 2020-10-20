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Справа "Наутілуса": вбивця журналістки Мадсен ненадовго втік з в’язниці

Вівторок, 20 жовтня 2020, 14:57

Засуджений за убивство шведської журналістки Кім Валль винахідник Петер Мадсен у вівторок вранці втік з в’язниці. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Copenhagen Post.

Утім, Мадсену не вдалось втекти надто далеко - кілька поліцейських снайперів схопили його неподалік від тюрми під Копенгагеном. На знімках із місця події видно значну кількість поліцейських - кілька офіцерів одягнені в повне обмундирування, на місці також собачі патрулі.

Незабаром після першої години дня поліція повідомила, що операція закінчена і Медсен знову під вартою. 

За непідтвердженою інформацією, Мадсен, який був винахідником, нібито погрожував підірвати бомбу, прив'язану до пояса. На місці перебували також фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв. 

Поліція невдовзі проведе пресконференцію щодо всіх обставин події. 

Видання Ekstra bladet повідомляло, що Медсена недавно помістили в одиночну камеру на підставі чуток, що він планує втечу.

У вересні Мадсен вперше визнав свою провину у вбивстві шведської журналістки Кім Валль на борту свого саморобного підводного човна. Мадсен у квітні 2018 року був засуджений до довічного ув'язнення. 

Нагадаємо, найбільший приватний підводний човен "Наутілус" з невідомих причин затонув 11 серпня 2017 року поблизу Копенгагена. Власника Петера Мадсена врятували з човна, а шведська журналістка, яка перебувала з ним на борту, зникла за загадкових обставин.

23 серпня тіло жінки без кінцівок і голови, знайдене поблизу Копенгагена, ідентифікували як зниклу шведську журналістку Кім Валль. Пізніше поліція знайшла голову вбитої жінки і решту частин тіла.

Теми: Швеціякримінал


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