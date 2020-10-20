Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Дело "Наутилуса": убийца журналистки Мадсен ненадолго сбежал из тюрьмы

Вторник, 20 октября 2020, 14:57

Осужденный за убийство шведской журналистки Ким Валль изобретатель Петер Мадсен во вторник утром сбежал из тюрьмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Copenhagen Post.

Впрочем, Мадсену не удалось убежать слишком далеко - несколько полицейских снайперов схватили его неподалеку от тюрьмы под Копенгагеном. На снимках с места происшествия видно большое количество полицейских - несколько офицеров одеты в полное обмундирование, на месте также собачьи патрули.

Вскоре после часа дня полиция сообщила, что операция закончена и Мадсен вновь под стражей.

По неподтвержденной информации, Мадсен, который был изобретателем, якобы угрожал взорвать бомбу, привязанную к поясу. На месте находились также специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.

Полиция вскоре проведет пресс-конференцию обо всех обстоятельств происшествия.

Издание Ekstra bladet сообщало, что Мадсена недавно поместили в одиночную камеру на основании слухов, что он планирует побег.

В сентябре Мадсен впервые признал свою вину в убийстве шведской журналистки Ким Валль на борту своего самодельного подводной лодки. Мадсен в апреле 2018 был приговорен к пожизненному заключению.

Напомним, крупнейшая частная подводная лодка "Наутилус" по неизвестным причинам затонула 11 августа 2017 близ Копенгагена. Владельца Петера Мадсена спасли с лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах.

23 августа тело женщины без конечностей и головы, найденное близ Копенгагена, идентифицировали как пропавшую шведскую журналистку Ким Валль. Позже полиция нашла голову убитой женщины и остальные части тела.

Темы: Швециякриминал


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаВыборы-2020: социологи назвали пятерку электоральных лидеров

Врачи будут решать, кого спасать, если по 20 тысяч случаев COVID ежедневно

Больше всего коррупцию связывают с Порошенко и его партией - опрос

Зеленский задал себе 3 вопроса и ждет ответов украинцев на 5 вопросов

Зеленский говорит, что сам хочет знать, где обещанные им посадки

Свыше 10 тысяч больных в день: главный санврач объясняет, когда появятся COVID-госпитали

Все новости...
Швеция
Швеция планирует увеличение оборонного бюджета на 40% из-за действий России
"Получаем только оскорбления и препятствия": Ослунд уходит из набсовета УЗ
Грета Тунберг после годичного перерыва возвращается в школу
Последние новости
15:20
Телеграмм канал NEXTA и его логотип признаны в Беларуси экстремистскими
15:11
Экс-регионал и адвокаты: кто может возглавить Комиссию по игорному бизнесу
15:07
"Опора" подозревает манипуляции с изменением адреса голосования
15:03
Семьям погибших в катастрофе Ан-26 выплатили компенсации – генштаб ВСУ
14:59
Минкульт рекомендует прочитать книгу о Стусе, пока из нее не удалили отрывки о Медведчуке
14:57
Дело "Наутилуса": убийца журналистки Мадсен ненадолго сбежал из тюрьмы
14:41
Лукашенко тешит себя мыслью, что студенты "перебесятся" и закончат протесты
14:38
"Золотые паспорта": Еврокомиссия начала расследование в отношении Кипра и Мальты
14:22
В Минздраве планируют покупать 1 млн новых экспресс-тестов в месяц
14:12
FlixBus запускает 3 новые линии из Украины
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!