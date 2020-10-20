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Дело "Наутилуса": убийца журналистки Мадсен ненадолго сбежал из тюрьмы

Вторник, 20 октября 2020, 14:57

Осужденный за убийство шведской журналистки Ким Валль изобретатель Петер Мадсен во вторник утром сбежал из тюрьмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Copenhagen Post.

Впрочем, Мадсену не удалось убежать слишком далеко - несколько полицейских снайперов схватили его неподалеку от тюрьмы под Копенгагеном. На снимках с места происшествия видно большое количество полицейских - несколько офицеров одеты в полное обмундирование, на месте также собачьи патрули.

Вскоре после часа дня полиция сообщила, что операция закончена и Мадсен вновь под стражей.

По неподтвержденной информации, Мадсен, который был изобретателем, якобы угрожал взорвать бомбу, привязанную к поясу. На месте находились также специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.

Полиция вскоре проведет пресс-конференцию обо всех обстоятельств происшествия.

Издание Ekstra bladet сообщало, что Мадсена недавно поместили в одиночную камеру на основании слухов, что он планирует побег.

В сентябре Мадсен впервые признал свою вину в убийстве шведской журналистки Ким Валль на борту своего самодельного подводной лодки. Мадсен в апреле 2018 был приговорен к пожизненному заключению.

Напомним, крупнейшая частная подводная лодка "Наутилус" по неизвестным причинам затонула 11 августа 2017 близ Копенгагена. Владельца Петера Мадсена спасли с лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах.

23 августа тело женщины без конечностей и головы, найденное близ Копенгагена, идентифицировали как пропавшую шведскую журналистку Ким Валль. Позже полиция нашла голову убитой женщины и остальные части тела.

Темы: Швециякриминал
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