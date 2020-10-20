"Опора" підозрює маніпуляції зі зміною адреси голосування

Громадянська мережа "Опора" дізналася про підозрілі факти щодо реєстрації для голосування на місцевих виборах, зокрема, у Східниці Львівської області та в Зеленому Полі Дніпропетровської області.

Джерело: Громадянська мережа "Опора"

Деталі: На Львівщині виявили, що щонайменше за 4 адресами у селищі Східниця виборчу адресу змінили 62 особи. Це – третина виборців від загальної кількості тих, хто змінив виборчу адресу в Східницькій селищній громаді.

У більшості випадків адресу змінювали чоловіки і жінки з однаковими прізвищами, які не мають жодного відношення до цих помешкань, про що "Опорі" повідомили родичі власників житла.

Ситуацію розслідує поліція

На Дніпропетровщині члени дільничної виборчої комісії у селі Зелене Поле звернулись до "Опори" через проблеми з доступом до списків виборців.

З’ясувалося, що в деяких селах громади для участі у голосуванні на виборах зареєструвалися особи, які не проживають за зазначеними адресами. Так, і в с. Високе Поле також з’явилися виборці, яких ніхто з сусідів не знає.

"Опора" звернулася до поліції з проханням розслідувати ймовірне правопорушення.

Громадянська мережа зазначає, що, хоча процедура зміни виборчої адреси допомогла багатьом українцям голосувати за місцем свого фактичного проживання, "деякі політики та партії можуть намагатись використати цю процедуру з метою виборчих маніпуляцій".