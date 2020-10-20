"Опора" подозревает манипуляции с изменением адреса голосования

Гражданская сеть "Опора" узнала о подозрительных фактах относительно регистрации для голосования на местных выборах, в частности, в Схиднице Львовской области и в Зеленом Поле Днепропетровской области.

Источник: Гражданская сеть "Опора"

Детали: Во Львовской области обнаружили, что как минимум по 4 адресам в поселке Схидница избирательный адрес изменили 62 человека. Это – треть избирателей от общего количества тех, кто изменил избирательный адрес в Схидницкой поселковой общине.

В большинстве случаев адрес меняли мужчины и женщины с одинаковыми фамилиями, которые не имеют никакого отношения к этому жилью, о чем "Опоре" сообщили родственники собственников жилья.

Ситуацию расследует полиция

В Днепропетровской области члены участковой избирательной комиссии в селе Зеленое Поле обратились к "Опоре" из-за проблем с доступом к спискам избирателей.

Выяснилось, что в некоторых селах общины для участия в голосовании на выборах зарегистрировались лица, не проживающие по указанным адресам. Так, и в с. Высокое Поле также появились избиратели, которых никто из соседей не знает.

"Опора" обратилась в полицию с просьбой расследовать возможное правонарушение.

Гражданская сеть отмечает, что, хотя процедура изменения избирательного адреса помогла многим украинцам голосовать по месту фактического проживания, "некоторые политики и партии могут пытаться использовать эту процедуру с целью избирательных манипуляций".