Цинік, актор і піарник: у Раді розкритикували послання Зеленського

Народні депутати різних фракції розкритикували послання президента Володимира Зеленського у парламенті – кажуть, що немає конструктиву, Зеленський відірваний від реальності і займався піаром своєї партії перед місцевими виборами.

Джерело: Facebook-сторінки народних обранців, пресслужба "Євросолідарності", "Інтерфакс-Україна"

"Європейська солідарність"

Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар розкритикувала виступ Зеленського і назвала його "цинічним". Думку Сюмар підтримав попередній президент Петро Порошенко.

Пряма мова Сюмар: "Я багато цинізму бачила в цій Раді, але такого цинізму, чесно скажу, не бачила ще ні разу. Я побачила банального піарщика і циніка, який на всьому святому вміє тільки піаритись…

Він розказує, що він до двох революцій мав стосунок. Я до них мала стосунок, а не він. Де він тоді був? Він "грав на роялі" тоді, коли ми стояли на всіх майданах країни…

Ти присвоюєш собі те, до чого ти не маєш жодного стосунку. "Охмадит", який ми будували 10 років і був збудований на 90%... Ти розказуєш тут про ракетні програми чи ти погрожуєш Турчинову, який збудував ці ракетні програми, і до яких ти мав нульовий стосунок. Ти розказуєш про силові структури і про правоохоронні органи, які ти використовуєш, для того, щоб розбиратися з опозицією, бо ти боїшся Порошенка, до якого тобі як до неба рачки".

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що йому дивно чути критику щодо "здачі Криму" від людини, яка "все робить, щоб ухилитись від будь-якого, навіть локального, бою з ворогом, від того, щоб звільнити хоча б метр української землі".

"Голос"

Глава депутатської фракції "Голос" Сергій Рахманін написав, що Зеленський актор – "кращий, ніж президент".

Пряма мова Рахманіна: "Можна сперечатися про те, наскільки гарним актором є Зеленський. Але актором він точно є кращим, ніж президентом. Це головне (єдине) враження від його виступу з парламентської трибуни. Кілька слів про (умовно) змістовну частину. Був анонсований план повернення людей і територій. Плану не почув".

"Батьківщина"

Народний депутат "Батьківщини", кандидат в мери Києва від партії Олексій Кучеренко назвав послання Зеленського спробою піару провладної партії "Слуга народу" перед місцевими виборами 25 жовтня.

Пряма мова Кучеренка: "Як на мене, це не виступ президента з мудрим, серйозним і виваженим зверненням до нації. Це був виступ політика, який хоче зробити все, щоб його політична сила через 4-5 днів отримала якийсь нормальний результат на виборах".

"Опозиційна платформа – За життя"

Нардеп "ОПЗЖ" Вадим Рабінович заявив, що Зеленський живе у якійсь іншій країні: "Хтось із нас живе не в Україні. Справа ще гірше, ніж я думав".

"Слуга народу"

Лише парламентарі пропрезидентської партії "Слуга народу" залишилися задоволені виступом та словами Зеленського.

Зокрема, нардеп "СН" Микита Потураєв заявив, що не бачить нічого поганого в тому, що частину свого послання до парламенту Зеленський присвятив досягненням його команди.

Пряма мова Потураєва: "Те, що досить багато часу було приділено підведенню підсумків його перебування на посаді глави держави - це ... обґрунтовано і зрозуміло, оскільки в минулому році він з об'єктивних причин до Ради не звертався, тому що тільки недавно був обраний і, звичайно ж, для того, щоб в тому числі чітко розуміти, куди ми рухаємося і які наші стартові умови, якими ресурсами ми маємо в своєму розпорядженні. Необхідно було провести деякі первинні підсумки, з чим ми закінчили цей непростий період і з чим ми йдемо далі".

А кум глави ОП Микола Тищенко написав, що виступ Зеленського – це виступ справжнього лідера нації.

За його словами, Зеленський відповів на всі питання, які хвилювали суспільство і відзвітував про роботу влади.

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