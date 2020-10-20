Циник, актер и пиарщик: в Раде раскритиковали послание Зеленского

Народные депутаты разных фракции раскритиковали послание президента Владимира Зеленского в парламенте - говорят, что нет конструктива, Зеленский оторван от реальности и занимался пиаром своей партии перед местными выборами.

Источник: Facebook-страницы народных избранников, пресс-служба "Евросолидарности", "Интерфакс-Украина"

"Европейская солидарность"

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар раскритиковала выступление Зеленского и назвала его "циничным". Мнение Сюмар поддержал бывший президент Петр Порошенко.

Прямая речь Сюмар: "Я много цинизма видела в этой Раде, но такого цинизма, честно скажу, не видела еще ни разу. Я увидела банального пиарщика и циника, который на всем святом умеет только пиариться...

Он рассказывает, что он к двум революциям имел отношение. Я к ним имела отношение, а не он. Где тогда он был? Он "играл на рояле" тогда, когда мы стояли на всех площадях страны...

Ты присваиваешь себе то, к чему ты не имеешь никакого отношения. "Охматдет", который мы строили 10 лет и был построен на 90%... Ты рассказываешь здесь о ракетных программах, ты угрожаешь Турчинову, который построил эти ракетные программы, и к которым ты имел нулевой отношение. Ты рассказываешь о силовых структурах и о правоохранительных органах, которые ты используешь, для того, чтобы разбираться с оппозицией, потому что ты боишься Порошенко, к которому тебе как до неба рачки".

Эск-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что ему странно слышать критику относительно "сдачи Крыма" от человека, который "все делает, чтобы уклониться от любого, даже локального, боя с врагом, от того, чтобы освободить хотя бы метр украинской земли".

"Голос"

Глава депутатской фракции "Голос" Сергей Рахманин написал, что Зеленский актер - "лучше, чем президент".

Прямая речь Рахманина: "Можно спорить о том, насколько хорошим актером является Зеленский. Но актером он точно является лучшим, чем президентом. Это главное (единственное) впечатление от его выступления с парламентской трибуны. Несколько слов о (условно) содержательной части. Был анонсирован план возвращения людей и территорий. Плана я не услышал".

"Батькивщина"

Народный депутат "Батькивщины", кандидат в мэры Киева от партии Алексей Кучеренко назвал послание Зеленского попыткой пиара правящей партии "Слуга народа" перед местными выборами 25 октября.

Прямая речь Кучеренко: "Как по мне, это не выступление президента с мудрым, серьезным и взвешенным обращением к нации. Это было выступление политика, который хочет сделать все, чтобы его политическая сила через 4-5 дней получила какой-то нормальный результат на выборах".

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Нардеп "ОПЗЖ" Вадим Рабинович заявил, что Зеленский живет в какой-то другой стране: "Кто-то из нас живет не в Украине. Дело еще хуже, чем я думал".

"Слуга народа"

Только парламентарии пропрезидентской партии "Слуга народа" остались довольны выступлением и словами Зеленского.

В частности, нардеп "СН" Никита Потураев заявил, что не видит ничего плохого в том, что часть своего послания к парламенту Зеленский посвятил достижением его команды.

Прямая речь Потураева: "То, что достаточно много времени было уделено подведению итогов его пребывания на посту главы государства – это… обоснованно и понятно, поскольку в прошлом году он по объективным причинам к Раде не обращался, потому что только недавно был избран и, конечно же, для того, чтобы в том числе четко понимать, куда мы движемся и какие наши стартовые условия, какими ресурсами мы располагаем. Необходимо было провести некоторые первичные итоги, с чем мы закончили этот непростой период и с чем мы идем дальше".

А кум главы ОП Николай Тищенко написал, что выступление Зеленского - это выступление настоящего лидера нации.

По его словам, Зеленский ответил на все вопросы, которые волновали общество и отчитался о работе власти.

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