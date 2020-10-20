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Міноборони до кінця року закупить ракетні комплекси "Нептун" і розставить їх вздовж моря

Вівторок, 20 жовтня 2020, 16:35
Міноборони до кінця року закупить ракетні комплекси Нептун і розставить їх вздовж моря

Міністерство оборони вирішило закупити береговий ракетний комплекс 360МЦ "Нептун" вже у 2020 році.

Джерело: повідомлення Міноборони

Деталі: У повідомленні вказується, що на 2020-й рік кошти на закупівлю "Нептуна" передбачені не були, проте Міноборони таки вирішило зробити закупівлю.

За словами міністра оборони Андрія Тарана гроші на це з’являться в результаті перерозподілу коштів у межах державного оборонного замовлення.

Пряма мова Тарана: "Мали відбутись всі передбачені процедури. Тепер комплекс може замовлятись і закуповуватись як серійний зразок. Найближчим часом сформуємо офіційне замовлення, завдання щодо кількості та термінів їх постачання. Необхідні кошти для закупівлі у наявності".

"Дивізіони, озброєні цим комплексом, буде розміщено у південних областях України, які мають вихід до узбережжя Чорного та Азовського морів".

Деталі: "Нептун" – це український комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, призначений для ураження бойових кораблів.

Передісторія:

  • 23 серпня стало відомо, що на озброєння Збройних сил України прийнято береговий ракетний комплекс 360МЦ "Нептун".

Українська правда

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Теми: арміяУкраїна
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