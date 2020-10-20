Минобороны до конца года закупит ракетные комплексы "Нептун" и расставит их вдоль моря

Министерство обороны решило закупить береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун" уже в 2020 году.

Источник: сообщение Минобороны

Детали: В сообщении указывается, что к 2020-му году средства на закупку "Нептуна" предусмотрены не были, однако Минобороны таки решило сделать закупку.

По словам министра обороны Андрея Тарана, деньги на это появятся в результате перераспределения средств в рамках государственного оборонного заказа.

Прямая речь Тарана: "Должны состояться все предусмотренные процедуры. Теперь комплекс может заказываться и закупаться как серийный образец. В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки. Необходимые средства для закупки в наличии".

"Дивизионы, вооруженные этим комплексом, будет размещены в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей".

Детали: "Нептун" - это украинский комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей.

Предыстория:

23 августа стало известно, что на вооружение Вооруженных сил Украины принято береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун".