Лукашенко бідкається, що "мусить президентствувати": Що буде з вами без мене?

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що залишається при владі не для себе, а "заради своїх прихильників, яких опозиція може порвати на шматки".

Джерело: Лукашенко при призначенні нових ректорів державних вищих навчальних закладів, цитує держінформагентство БелТА

Пряма мова: "Що стосується президента Білорусі, він за владу посинілими руками (багато раз говорив) не тримається. Питання не в мені. Питання в вас: що буде з вами без мене.

Може бути, я аж надто свою роль тут переоцінюють, але я завжди дивлюся ось на ветеранів вчорашніх (мітинг за участю ветеранів силових структур), на вас. Вам жити в цій країні. А що буде? Ви що думаєте, вони нас/вас пожаліють, ось вчорашні, ви бачили їх? Вони пошкодують? Та порвуть на шматки".

Деталі: Лукашенко також згадав про протестні заходи, які відбуваються неділях в столиці, заявивши, що в неділю в Мінську "буде наведено порядок".

Нагадаємо: В Білорусі більше двох місяців тривають багатотисячні протести проти сфальсифікованих виборів президента і свавілля силовиків. Робітники на підприємствах оголошують страйки, в столиці та інших містах проходять "жіночі марші", студентські акції, до протесту також приєдналися пенсіонери.