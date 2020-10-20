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Лукашенко сетует, что "должен президентствовать": Что будет с вами без меня?

Вторник, 20 октября 2020, 16:58
Лукашенко сетует, что должен президентствовать: Что будет с вами без меня?

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что остаётся у власти не для себя, а "ради своих сторонников, которых оппозиция может порвать на куски".

Источник: Лукашенко при назначении новых ректоров государственных вузов, цитирует госинфорагентство БелТА

Прямая речь: "Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками (много раз говорил) не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня.

Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних (митинг с участием ветеранов силовых структур), на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски".

Детали: Лукашенко также упомянул о проходящих по воскресеньям в столице протестных мероприятиях, заявив, что в воскресенье в Минске "будет наведен порядок".

Напомним:  В Беларуси более двух месяцев продолжаются многотысячные протесты против сфальсифицированных выборов президента и произвола силовиков. Рабочие на предприятиях объявляют забастовки, в столице и других городах проходят "женские марши", студенческие акции, к протесту также присоединились пенсионеры.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусь
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