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США розширили санкції проти "Північного потоку-2" - WSJ

Вівторок, 20 жовтня 2020, 16:59

Державний департамент США розширив санкції щодо "Північного потоку-2", щоб перешкодити завершенню будівництва російського газопроводу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Wall Street Journal з посиланням на директиву Держдепу.

Нові заходи спрямовані на компанії, які надаватимуть послуги або фінансування для суден, що працюють на будівництві "Північного потоку-2".

Згідно з документом, обмежувальні заходи будуть застосовуватися і до компаній, які будуть надавати послуги або фінансування "для модернізації або установки обладнання" на кораблі, які можуть бути задіяні в проєкті.

Таким чином, Держдеп розширив список структур, що можуть потрапити під санкції, але це не означає, що обмежувальні заходи вже були застосовані проти когось.

Санкції, введені в кінці минулого року, стосувалися кораблів-трубоукладачів для "Північного потоку-2" і зупинили будівництво трубопроводу вартістю 10,5 млрд доларів, який призначений для транспортування російського газу до Німеччини по дну Балтійського моря.

Нагадаємо, Польське Управління із захисту конкуренції і споживачів (UOKiK) оштрафувало російську компанію "Газпром" на понад 6 млрд євро через відсутність співпраці в ході антимонопольного розслідування щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Як відомо, Суд Європейського Союзу виніс рішення про те, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.

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Теми: СШАсанкціїРосіягазЄвропа


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