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США расширили санкции против "Северного потока-2" - WSJ

Вторник, 20 октября 2020, 16:59

Государственный департамент США расширил санкции относительно "Северного потока-2", чтобы помешать завершению строительства российского газопровода.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на директиву Госдепа.

Новые меры нацелены на компании, которые будут предоставлять услуги или финансирование для судов, работающих на строительстве "Северного потока-2".

Согласно документу, ограничительные меры будут применяться и к компаниям, которые будут предоставлять услуги или финансирование "для модернизации или установки оборудования" на суда, которые могут быть заняты в проекте.

Таким образом, Госдеп расширил список структур, которые могут попасть под санкции, но это не значит, что ограничительные меры уже были применены против кого-либо.

Санкции, введенные в конце прошлого года, касались судов-трубоукладчиков для "Северного потока-2" и остановили строительство трубопровода стоимостью 10,5 млрд долларов, который предназначен для транспортировки российского газа в Германию по дну Балтийского моря.

Напомним, Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало российскую компанию "Газпром" более чем 6 млрд евро из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования по строительству газопровода "Северный поток-2".

Как известно, Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение.

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Темы: СШАсанкцииРосcиягазЕвропа
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