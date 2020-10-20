Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

США расширили санкции против "Северного потока-2" - WSJ

Вторник, 20 октября 2020, 16:59

Государственный департамент США расширил санкции относительно "Северного потока-2", чтобы помешать завершению строительства российского газопровода.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на директиву Госдепа.

Новые меры нацелены на компании, которые будут предоставлять услуги или финансирование для судов, работающих на строительстве "Северного потока-2".

Согласно документу, ограничительные меры будут применяться и к компаниям, которые будут предоставлять услуги или финансирование "для модернизации или установки оборудования" на суда, которые могут быть заняты в проекте.

Таким образом, Госдеп расширил список структур, которые могут попасть под санкции, но это не значит, что ограничительные меры уже были применены против кого-либо.

Санкции, введенные в конце прошлого года, касались судов-трубоукладчиков для "Северного потока-2" и остановили строительство трубопровода стоимостью 10,5 млрд долларов, который предназначен для транспортировки российского газа в Германию по дну Балтийского моря.

Напомним, Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало российскую компанию "Газпром" более чем 6 млрд евро из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования по строительству газопровода "Северный поток-2".

Как известно, Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение.

Читайте также - "Почему США должны остановить Северный поток-2: открытое письмо народных депутатов"

Темы: СШАсанкцииРосcиягазЕвропа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Циник, актер и пиарщик: в Раде раскритиковали послание Зеленского

Минкульт советует читать книгу о Стусе, она появится в библиотеках

инфографикаВыборы-2020: социологи назвали пятерку электоральных лидеров

Врачи будут решать, кого спасать, если по 20 тысяч случаев COVID ежедневно

Больше всего коррупцию связывают с Порошенко и его партией - опрос

Зеленский задал себе 3 вопроса и ждет ответов украинцев на 5 вопросов

Все новости...
США
Деркач: Блокировка моего аккаунта – вмешательство в выборы в Украине
США лишили виз сотрудников российского "Аэрофлота" за многомиллионную контрабанду Apple
В США рассказали, как изменят правила следующих дебатов Трампа и Байдена
Последние новости
16:59
США расширили санкции против "Северного потока-2" - WSJ
16:58
Лукашенко сетует, что "должен президентствовать": Что будет с вами без меня?
16:31
Циник, актер и пиарщик: в Раде раскритиковали послание Зеленского
16:13
В Раде инициировали увольнение министра экономики
16:02
В сети решили создать рейтинг «вредных» блоггеров
15:54
10 банков нарушают нормативы НБУ
15:49
Деркач: Блокировка моего аккаунта – вмешательство в выборы в Украине
15:46
В Германии задержали дедушку, который обрызгал из баллончика нарушителей дистанции
15:39
В Кремле заговорили о "негативных последствиях" из-за новых военно-морских баз Украины
15:20
Телеграмм канал NEXTA и его логотип признаны в Беларуси экстремистскими
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!