В Україні може з'явитись власна вакцина від COVID-19: Зеленському показали перші результати

Президенту Володимиру Зеленському представили результати доклінічної фази дослідження українського кандидата у вакцини проти COVID-19.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Під головуванням Зеленського відбулася нарада, на якій були присутні науковці, залучені до розробки оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби.

Розробники представили главі держави результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини. Ці дослідження тривали 6 місяців і включають наявність нейтралізації вірусу COVID-19 у культурі інфікованих клітин людини.

На нараді обговорили, хто, коли та в які терміни забезпечить проходження клінічних фаз, а також логістику майбутньої співпраці всіх дотичних відомств для забезпечення виготовлення вакцини та її використання в разі успішного проходження всіх фаз.

Один із розробників – міжнародний експерт у галузі охорони здоров’я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов – відзначив, що нинішня розробка дає змогу припустити, що майбутній препарат допоможе боротися і з новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують. Він також додав, що є дуже позитивним фактом те, що досі в Україні не було стрибка летальності порівняно зі зростанням кількості хворих.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пообіцяв всіляко сприяти подальшим крокам у проходженні всіх наступних фаз.

Президент відзначив історичність цієї зустрічі та розробки.

Пряма мова Зеленського: "Я надзвичайно радий, що ця зустріч відбулася. Йдеться і про високі шанси розробки нашої унікальної оригінальної української вакцини проти COVID-19, і про перший крок до того, щоб відновити виготовлення вакцин в Україні. Держава буде підтримувати вироблення цієї вакцини. Результати, які ви представили, вже показують позитивну тенденцію".