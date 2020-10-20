Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Украине может появиться своя вакцина от COVID-19: Зеленскому показали первые результаты

Вторник, 20 октября 2020, 17:39

Президенту Владимиру Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинского кандидата в вакцины против COVID-19.

Источник: Офис президента

Детали: Под председательством Зеленского состоялось совещание, на котором присутствовали ученые, привлеченные к разработке оригинального украинского кандидата в вакцины против коронавирусной болезни.

Разработчики представили главе государства результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины. Эти исследования продолжались 6 месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.

На совещании обсудили, кто, когда и в какие сроки обеспечит прохождение клинических фаз, а также логистику будущего сотрудничества всех касательных ведомств для обеспечения изготовления вакцины и ее использование в случае успешного прохождения всех фаз.

Один из разработчиков - международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов - отметил, что нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют. Он также добавил, что очень позитивным фактом является то, что до сих пор в Украине не было скачка летальности по сравнению с ростом количества больных.

Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал всячески способствовать дальнейшим шагам в прохождении всех последующих фаз.

Президент отметил историчность этой встречи и разработки.

Прямая речь Зеленского: "Я очень рад, что эта встреча состоялась. Речь идет и о высоких шансах разработки нашей уникальной оригинальной украинской вакцины против COVID-19, и о первом шаге к тому, чтобы возобновить изготовление вакцин в Украине. Государство будет поддерживать выработку этой вакцины. Результаты, которые вы представили, уже показывают положительную тенденцию".

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019вакцинацияМинздрав


powered by lun.ua
Главное сегодня

Циник, актер и пиарщик: в Раде раскритиковали послание Зеленского

Минкульт советует читать книгу о Стусе, она появится в библиотеках

инфографикаВыборы-2020: социологи назвали пятерку электоральных лидеров

Врачи будут решать, кого спасать, если по 20 тысяч случаев COVID ежедневно

Больше всего коррупцию связывают с Порошенко и его партией - опрос

Зеленский задал себе 3 вопроса и ждет ответов украинцев на 5 вопросов

Все новости...
коронавирус
Денисова: на Донбассе могут болеть COVID-19 в два раза больше людей, чем подают оккупанты
В Германии задержали дедушку, который обрызгал из баллончика нарушителей дистанции
Беларусь может закрыть маршруты в Украину из-за COVID-19
Последние новости
17:50
Боголюбов подав нові позови проти Мінфіну та НБУ у справі Приватбанку
17:42
фотоВ Киев приехал российский пропагандист, который посещал оккупированный Крым
17:41
Денисова: на Донбассе могут болеть COVID-19 в два раза больше людей, чем подают оккупанты
17:39
В Украине может появиться своя вакцина от COVID-19: Зеленскому показали первые результаты
17:37
Как дома ухаживать за родными, которые болеют COVID-19. Советы от ЦГЗ
17:24
Гривня немного укрепилась на закрытии межбанка
16:59
В МИД озвучили итоги раунда переговоров с Ираном о сбитом самолете МАУ
16:59
США расширили санкции против "Северного потока-2" - WSJ
16:58
Лукашенко сетует, что "должен президентствовать": Что будет с вами без меня?
16:58
Киев недополучил миллиард из-за внешних вмешательств в земельный кадастр – Лещенко
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!