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В Украине может появиться своя вакцина от COVID-19: Зеленскому показали первые результаты

Вторник, 20 октября 2020, 17:39
В Украине может появиться своя вакцина от COVID-19: Зеленскому показали первые результаты

Президенту Владимиру Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинского кандидата в вакцины против COVID-19.

Источник: Офис президента

Детали: Под председательством Зеленского состоялось совещание, на котором присутствовали ученые, привлеченные к разработке оригинального украинского кандидата в вакцины против коронавирусной болезни.

Разработчики представили главе государства результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины. Эти исследования продолжались 6 месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.

На совещании обсудили, кто, когда и в какие сроки обеспечит прохождение клинических фаз, а также логистику будущего сотрудничества всех касательных ведомств для обеспечения изготовления вакцины и ее использование в случае успешного прохождения всех фаз.

Один из разработчиков - международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов - отметил, что нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют. Он также добавил, что очень позитивным фактом является то, что до сих пор в Украине не было скачка летальности по сравнению с ростом количества больных.

Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал всячески способствовать дальнейшим шагам в прохождении всех последующих фаз.

Президент отметил историчность этой встречи и разработки.

Прямая речь Зеленского: "Я очень рад, что эта встреча состоялась. Речь идет и о высоких шансах разработки нашей уникальной оригинальной украинской вакцины против COVID-19, и о первом шаге к тому, чтобы возобновить изготовление вакцин в Украине. Государство будет поддерживать выработку этой вакцины. Результаты, которые вы представили, уже показывают положительную тенденцию".

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019вакцинацияМинздрав
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