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Денісова: на Донбасі можуть хворіти на COVID-19 вдвічі більше осіб, ніж подають окупанти

Вівторок, 20 жовтня 2020, 17:41
Денісова: на Донбасі можуть хворіти на COVID-19 вдвічі більше осіб, ніж подають окупанти

Український омбудсмен Людмила Денісова заявила з посиланням на дані правозахисників, що на Донбасі можуть приховувати інформацію про захворювання на COVID-19 і хворих на окупованій території, насправді, вдвічі більше, ніж повідомляє статистика.  

Джерело: Facebook-сторінка омбудсмена Людмили Денісової

Дослівно: "За офіційною статистикою загальна кількість осіб, хворих на коронавірусну інфекцію на тимчасово окупованій території Донецької області становить – 5 392, одужало – 2 418, летальних випадків – 367. На тимчасово окупованій території Луганської області загальна кількість хворих – 1 352, одужало 1 011, летальних випадків – 64.

Окрім захворювання на коронавірусну інфекцію розповсюдженим діагнозом є пневмонія та ГРВІ. Наразі відомо 3058 зареєстрованих випадків захворювання на пневмонію. З них летальних – 73".

Деталі: Водночас за неофіційними даними правозахисників, загальна кількість випадків захворювань на COVID-19 на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, може бути применшена і становити щонайменше 14 000.

З посиланням на правозахисників вона пише, що медзаклади не справляються із навантаженням, а гінекологічні та пологові відділення перетворюють у госпітальні бази.

Також вона повідомляє про колапс в аптеках та нестачу медперсоналу в лікарнях, хоча на місцевому  телебаченні транслюють іншу інформацію.

За її словами, окупанти замовчують та приховують інформацію.

Денісова повідомила, що попри складну епідемічну ситуацію здійснюється активна паспортизація населення: "Близько 600 громадян України щодня спецрейсами доставляються до пунктів видачі паспортів в Російській Федерації. Також продовжуються інтеграційні процеси з РФ та мілітаризація дітей".

Омбудсмен закликала глав місії ООН з прав людини та ОБСЄ в Україні у рамках мандату моніторити дотримання прав і свобод жителів окупованих територій Донбасу в умовах пандемії.

Також вона попросила порушити відповідне питання на засіданні ТКГ.

Українська правда
Теми: ДонбаскоронавірусCovid-2019окупаціяомбудсмен
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