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Денисова: на Донбассе могут болеть COVID-19 в два раза больше людей, чем подают оккупанты

Вторник, 20 октября 2020, 17:41

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила со ссылкой на данные правозащитников, что на Донбассе могут скрывать информацию о заболевании COVID-19 и больных на оккупированной территории на самом деле вдвое больше, чем сообщает статистика.

Источник: Facebook-страница омбудсмена Людмилы Денисовой

Дословно: "По официальной статистике общее количество лиц, больных коронавирусной инфекцией на временно оккупированной территории Донецкой области составляет - 5392, выздоровели - 2418, летальных случаев - 367. На временно оккупированной территории Луганской области общее количество больных - 1352, выздоровели 1 011, летальных случаев - 64.

Кроме заболевания коронавирусной инфекцией распространенным диагнозом является пневмония и ОРВИ. Известно о 3058 зарегистрированных случаях заболевания пневмонией. Из них летальных - 73".

Детали: В то же время по неофициальным данным правозащитников, общее количество случаев заболеваний COVID-19 на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, может быть уменьшено и составлять не менее 14 000.

Со ссылкой на правозащитников она пишет, что медучреждения не справляются с нагрузкой, а гинекологические и родильные отделения превращают в госпитальные базы.

Также она сообщает о коллапсе в аптеках и недостатке медперсонала в больницах, хотя на местном телевидении транслируют другую информацию.

По ее словам, оккупанты замалчивают и скрывают информацию.

Денисова сообщила, что несмотря на сложную эпидемситуацию осуществляется активная паспортизация населения: "Около 600 граждан Украины ежедневно спецрейсами доставляются в пункты выдачи паспортов в Российскую Федерацию. Также продолжаются интеграционные процессы с РФ и милитаризация детей".

Омбудсмен призвала глав миссии ООН по правам человека и ОБСЕ в Украине в рамках мандата мониторить соблюдение прав и свобод жителей оккупированных территорий Донбасса в условиях пандемии.

Также она попросила поднять соответствующий вопрос на заседании ТКГ.

Украинская правда
Темы: ДонбасскоронавирусCovid-2019оккупацияомбудсмен


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