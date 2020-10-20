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Російські найманці двічі порушили "тишу"

Вівторок, 20 жовтня 2020, 18:35
Російські найманці двічі порушили тишу

Від початку 20 жовтня у районах відповідальності наших бригад зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Так, неподалік населених пунктів Світлодарськ та Майорськ ворог застосував стрілецьку зброю.

Об’єднані сили запевняють, що контролюють ситуацію в районі проведення операції, але вогонь у відповідь на обстріли бойовиків не відкривали.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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