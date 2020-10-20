Російські найманці двічі порушили "тишу"
Вівторок, 20 жовтня 2020, 18:35
Від початку 20 жовтня у районах відповідальності наших бригад зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Так, неподалік населених пунктів Світлодарськ та Майорськ ворог застосував стрілецьку зброю.
Об’єднані сили запевняють, що контролюють ситуацію в районі проведення операції, але вогонь у відповідь на обстріли бойовиків не відкривали.
Українська правда