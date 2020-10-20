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Трамп закликав генпрокурора США провести розслідування щодо сина Байдена

Вівторок, 20 жовтня 2020, 18:51

Президент США Дональд Трамп закликав генерального прокурора Білла Барра почати розслідування про корупцію щодо сина його суперника від Демократичної партії Джо Байдена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Ми повинні змусити генерального прокурора діяти. Він повинен діяти, і він повинен діяти швидко", - сказав Трамп в телефонному інтерв'ю Fox News, закликавши оприлюднити результати до виборів 3 листопада.

"Він повинен когось призначити", - сказав Трамп у відповідь на питання про те, чи повинен Барр призначити спеціального адвоката для розслідування звинувачень на адресу Хантера Байдена, зроблених у виданні New York Post минулого тижня.

Газета повідомила про електронні листи, нібито отримані з ноутбука, імовірно залишеного Хантером Байденом в ремонтній майстерні, в яких йдеться про те, що Джо Байден використовував свою посаду віцепрезидента, щоб збагатити свого сина.

Джо Байден заперечує всі правопорушення, заявивши, що він не говорив зі своїм сином про свій бізнес.

Багато ЗМІ поставили під сумнів справжність вмісту ноутбука.

Раніше Трамп закликав генерального прокурора перевірити сім'ю Байденом перед виборами, а також інших політичних опонентів, включаючи колишнього президента Барака Обаму.

Теми: СШАБайденТрамп


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