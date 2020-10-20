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Трамп призвал генпрокурора США провести расследование в отношении сына Байдена

Вторник, 20 октября 2020, 18:51

Президент США Дональд Трамп призвал генерального прокурора Билла Барра начать расследование о коррупции в отношении сына его соперника от Демократической партии Джо Байдена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Мы должны заставить генерального прокурора действовать. Он должен действовать, и он должен действовать быстро", - сказал Трамп в телефонном интервью Fox News, призвав обнародовать результаты до выборов 3 ноября.

"Он должен кого-то назначить", - сказал Трамп в ответ на вопрос о том, должен ли Барр назначить специального адвоката для расследования обвинений в адрес Хантера Байдена, сделанных в издании New York Post на прошлой неделе.

Газета сообщила об электронных письмах, якобы полученных с ноутбука, предположительно оставленного Хантером Байденом в ремонтной мастерской, в которых говорится, что Джо Байден использовал свое прежнее положение вице-президента, чтобы обогатить своего сына.

Джо Байден отрицает все правонарушения, заявив, что он не говорил со своим сыном о своем бизнесе.

Многие СМИ подвергли сомнению подлинность содержимого ноутбука.

Ранее Трамп призывал генерального прокурора проверить семью Байденов перед выборами, а также других политических оппонентов, включая бывшего президента Барака Обаму.

Темы: СШАБайденТрамп


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